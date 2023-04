Kabarettist tankt in Mariapfarr Kraft

Er ist Kinder- und Jugendchirurg und erfolgreicher Kabarettist. Omar Sarsam geht im LN-Gespräch näher auf seine Verbindung zum Lungau ein.

Vor rund 20 Jahren hat Omar Sarsam vor 15 bis 20 Menschen im Kabarett Niedermair in Wien begonnen. Heute füllt er große Hallen im deutschsprachigen Raum, tritt weit über hundert Mal pro Jahr auf: "Das erste Programm ist immer das Einfachste. Ich habe darin viele Erlebnisse aus meinem bisherigen Leben verpackt. Am schwierigsten ist das zweite - es muss genauso, wenn nicht sogar noch lustiger sein. Leichter wird es dann nach dem dritten", sagt der 42-Jährige im LN-Gespräch.

Comedy sei schlichtweg einfach passiert: "Mitten im Studium versuchte ich mich in einem Improvisationstheater." Daraus wurde schließlich mehr. "Ich war als Kind immer musikbegeistert und entdeckte eine Faszination für sämtliche Musikinstrumente." Vor 17 Jahren lernte er schließlich seine Frau, eine Lungauerin, auf ihrer Geburtstagsparty in Wien kennen. Eines der ersten gemeinsamen Konzerte waren die Querschläger in der Kulisse in Wien. Heute sind die beiden verheiratet und Eltern zweier Söhne: "Meine Frau war für die ersten Jahre meine Managerin - bis ich sie gefeuert habe, damit ich sie wieder als Frau zurück hab." Seinen "Nebenjob" als Kabarettist sieht er als Privileg: "Ich darf auf die Bühne gehen, darf Blödsinn reden und Lieder schlecht singen. Es ist ein Win-win-Beruf und es ist ein Privileg, das glücklich macht."

In Mariapfarr tankt der Chirurg und Kabarettist regelmäßig mit seiner Familie Kraft. 2017 fehlten ihm im Zuge der ärztlichen Ausbildung ein paar Wochen Unfallchirurgie. Auch in der Landesklinik Tamsweg lernte er dadurch Menschen und Region noch besser kennen: "Durch die persönliche Nähe startet die Medizin auf einer komplett anderen Ebene."

Und was gefällt Ihnen am Lungau am besten? "Meine Frau (lacht). Ich fühle mich hier sehr wohl und sage ,Irgendwon bleib i don do'."