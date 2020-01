Kami is back - mit voller Frauenpower

"Ritter Kamenbert" prägte Generationen von Kindern - nicht nur in Salzburg. Die Neuinszenierung am Schauspielhaus ist Familiensache.

Vor knapp 30 Jahren hat Peter Blaikner ein Stück über Ritter Kamenbert und seine Freundin Karoline geschrieben. Begeistert waren zunächst Blaikners Söhne, von deren Kinderzimmer aus hat das Musical die Herzen Salzburgs und weit darüber hinaus erobert, nicht zuletzt dank der abwechslungsreichen Musik von Cosi Goehlert.

Nun ist Kami back. Inszeniert hat das Musical Blaikners Sohn Ben Pascal, der erste Zuhörer führt nun Regie. "Die Szenen der Uraufführung sind ganz wesentliche Bilder meiner Kindheit", sagt Ben Pascal. "Ich hatte das Gefühl, so perfekt krieg ich das gar nicht hin!" Deshalb hat er für die Aufführungsserie im Schauspielhaus ganz eigene Vorstellungen entwickelt: "Ich habe mir gedacht, die beiden Kinder, also Kamenbert und Karoline, stöbern auf dem Dachboden. Dort erfinden sie diese Rittergeschichte."

Das Bühnenbild ist - wie auch die meisten Requisiten - aus Pappe. Klappen, Türen und Fenster führen in diesen Einheitsraum, der auch eine übergroße Käseschachtel sein könnte, das ermöglicht den raschen Szenenwechsel und regt an, sich die verschiedenen Spielorte vorzustellen: Meister Alberichs Schmiede, den von Räubern bewohnten Wald und schließlich die Drachenhöhle.

Ben Pascal hat die Dialoge ein wenig gestrafft, die Geschichte selbst aber unverändert gelassen: Er setzt zu Recht darauf, dass die Episoden rund um den Käseritter, der Emmentaler und Roquefort den Vorzug vor Turnieren gibt, um die mutige Karoline und vor allem die singenden Drachenkinder, dass all das auch 30 Jahre nach der Uraufführung das kleine und auch das erwachsene Publikum begeistert. Auch Eltern und Großeltern haben ihren Spaß, speziell an den absurden Szenen mit dem Räuberduo, für die sich Blaikner von Großmeistern des absurden Theaters hat anregen lassen: Typen wie Klops und Quargel könnten sich auch Samuel Beckett oder Eugène Ionesco ausgedacht haben.

Seit der Uraufführung setzt das Musical ganz besonders auf Frauenpower: Karoline ist mutiger und auch einfallsreicher als der ein wenig ängstliche Kamenbert, schließlich liest sie Bücher und hockt nicht nur vor dem Fernseher. In der aktuellen Aufführung sind die Drachenkinder drei Drachentöchter und auch einer der Räuber wird von einer Frau gespielt: Die Szene ist weiblich dominiert. Es sind Studierende der Schauspielschule, die in diesem "Ritter Kamenbert" auf der Bühne stehen, Spiel, Gesang und Tanz wird von ihnen gefordert, bereits ein Probenbesuch hat gezeigt, mit wie viel Können, Begeisterung und Freude sie bei der Sache sind. Von ihnen wird auch gute Kondition erwartet: Schließlich sind bis Saisonende mehr als 50 Vorstellungen zu absolvieren. Es ist die fünfte Inszenierung des Erfolgsstücks am Schauspielhaus, das bei der Uraufführung noch Elisabethbühne geheißen hat. Rund 100.000 Menschen haben das Stück allein in Salzburg gesehen, weltweit war es wohl eine Million, hat Peter Blaikner nachgerechnet.

Dass die Neuinszenierung die Erfolgsgeschichte fortschreiben wird, steht außer Zweifel, schon vor der Premiere sind viele Vorstellungen ausverkauft. Wer vor 30 Jahren selbst mit Kamenbert und Karoline mitgefiebert hat, geht jetzt mit den eigenen Kindern hin. Nur Sieger also rund um den Käseritter? Dem Theaterbesuch wird die Attacke auf die familiäre Musikauswahl folgen: Da wird aus dem CD-Player immer wieder "Schubidubidu" dröhnen. Begeisterung kann auch anstrengend sein.

Musical: "Ritter Kamenbert", Schauspielhaus Salzburg, ab 12. 1.

Quelle: SN