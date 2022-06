Kammermusikfestival in Thalgau: Ehepaar bringt Glas himmlisch zum Klingen

Die 9. Musiktage in der Hundsmarktmühle in Thalgau stehen heuer unter dem Motto "Sphären". Das Festival bietet Überraschendes.

Hochkarätige Kammermusik in intimer Atmosphäre und ein stimmungsvoller "Konzertsaal" mitten in der Natur. Diese Mischung lockt seit neun Jahren ein Stammpublikum zu den Musiktagen in die Hundsmarktmühle in Thalgau. Von Donnerstag bis Sonntag wird der Heuboden der Mühle aus dem 16. Jahrhundert wieder zur Spielstätte.

Die Gründerin und Organisatorin des Festivals, die Salzburger Pianistin Cornelia Herrmann, ist soeben von einem Konzert in Japan zurückgekehrt. Sie ist jedes Mal aufs Neue vom Ambiente der Mühle angetan. "Dieser Ort, den ...