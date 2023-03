Kaum mehr Studenten wählen Russisch an der Uni Salzburg

Wendet sich die Gesellschaft von der russischen Kultur ab? Kulturinstitutionen lassen das nicht zu. Interesse an der Sprache schwindet.

Eva Hausbacher zählt immer weniger Studierende am Fachbereich Slawistik an der Uni Salzburg.

Die Studierendenzahl steht für sich: Nur drei Studierende haben in diesem Wintersemester mit Russisch Lehramt an der Universität Salzburg begonnen. Während im Studienjahr 2012/13 noch 66 Erstsemestrige im Fachbereich Slawistik gezählt wurden, sind es 2022/23 nur noch 18. "Nicht die russische Sprache tut den Ukrainern weh, sondern das Regime", sagt die Studentin Viktoryia Yermalitskaya. Derzeit müsse sie ihre Muttersprache oft verteidigen. "Das ist traurig, denn man muss Sprache und Politik trennen." Die 28-Jährige ist in Minsk geboren und mit Russisch und Belarussisch aufgewachsen. Seit acht Jahren lebt sie in Salzburg und studiert Russisch und Deutsch auf Lehramt.

Der Rückgang der Studierenden an der Universität Salzburg sei bereits seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 zu erkennen, schildert Slawistin und Literaturwissenschafterin Eva Hausbacher. "Seit einem Jahr ist jedoch ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, während Tschechisch und Polnisch leicht zulegen." Dabei sei gerade jetzt Expertise gefragt. "In Zeiten des Krieges ist es wichtig, sich mit der Sprache und dem Kulturraum zu befassen", sagt Hausbacher. Sie befürchte eine Entwicklung wie in der Zeit des Eisernen Vorhangs, "als der Austausch nahezu gestoppt war."

Der Fachbereich Slawistik hat sich klar gegen den Krieg positioniert. So wurde das Russlandzentrum - ein Treffpunkt und Medienarchiv für russische Kultur - unmittelbar nach Kriegsbeginn geschlossen, weil es von einer regierungsnahen russischen Stiftung teilfinanziert wurde. Die persönliche Begeisterung für die russische Sprache sei für Hausbacher jedoch ungebrochen. "Sie ist nicht nur Sprache des Aggressors, sondern auch jene des Protests gegen das Regime." Umso wichtiger sei es für sie daher, Russisch an den Schulen als zweite lebende Fremdsprache zu verankern.

Bestrebungen dazu gibt es von Hausbacher und der ARGE Russischlehrer Salzburg seit 2017 - bislang ohne Erfolg. "Wir verhindern nichts, die Schulen sind autonom und können mit den zugewiesenen finanziellen Ressourcen entscheiden, welche Sprachen sie anbieten", sagt Bildungsdirektor Rudolf Mair. "Aber je weniger Schüler pro Kurs, desto teurer ist es für die Schulen." Mair fasst die Situation folgendermaßen zusammen: "Russisch ist wichtig, aber die Nachfrage gering."

Seit Ausbruch des Krieges mache sich ein Rückgang an Russischlernenden bemerkbar, wie Lehrkräfte verschiedener Schulen bestätigen. Bernhard Köttl von der ARGE Russischlehrer sagt: "Das Interesse ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, aber kriegsbedingt stagnierend oder sogar abnehmend." An der Waldorfschule Salzburg hingegen ist Russisch ab der ersten Klasse ein Pflichtfach. "Gerade jetzt ist die Sprache für viele interessant", sagt Russischlehrerin Yuliya Bublyk. Sie ist Ukrainerin, ihre Kollegin ist Russin. "Die Schüler sehen, wie offen wir damit umgehen und was wir vertreten: Sprache und Kultur sind nicht die Politik."

Doch wie gehen die Kulturinstitutionen in Salzburg mit russischen Werken und Künstlern um?"Bei uns konzertieren Studierende aus Russland, der Ukraine, und Belarus zusammen", sagt die Rektorin der Universität Mozarteum, Elisabeth Gutjahr. Eingerichtet habe das Mozarteum einen Notfonds, für Studierende aus den betroffenen Ländern. "Wir dürfen Studierende aus Russland nicht diskriminieren, sondern müssen sie unterstützen", sagt Gutjahr. Zahlen?

Tomas Friedmann, Leiter des Literaturhauses Salzburg lädt immer wieder russische, ukrainische aber auch belarussische Autorinnen und Autoren nach Salzburg ein und veranstaltet Lesungen. Friedmann argumentiert das mit den Worten des Salzburger Autors Karl-Markus Gauß: "Man kann nicht eine Sprache, eine Kultur mit einem Boykott belegen." Künstlerinnen und Künstler stünden in Opposition mit der Macht - diese kritischen Stimmen gelte es zu stärken. Als Kulturmanager müsse man aber "genau hinschauen", wen man einlädt und sich auch mit der Person im Vorfeld beschäftigen.

Für das Salzburger Landestheater gehören russische wie ukrainische Autoren zum europäischen Kulturraum, wie Intendant Carl Philip von Maldeghem erläutert. "Das Theater ist ein Ort, an dem Krisen und Kriege seit jeher präsent sind." Russische Werke und Künstlerinnen würden nicht boykottiert. So zeigt das Landestheater in dieser Spielzeit "Jolanthe/Der Nussknacker" von Pjotr IljitschTschaikowsky.

Auch Markus Hinterhäuser, Intendant der Salzburger Festspiele, lehnt eine "Anlassprogrammierung" ab und plädiert für eine Differenzierung: "Man kann nicht jeden Künstler mit russischem Pass unter Kollektivschuld stellen." Die neue Schauspielchefin Marina Davydova ist Russin. "Sie hat sich in einer Petition offen gegen Putin positioniert und ihr Land verlassen", sagt Hinterhäuser. Und der umstrittene griechisch-russische Dirigent Teodor Currentzis tritt wieder bei den Salzburger Festspielen auf. "Es hat sich in meiner Einschätzung zu Currentzis nichts geändert. Mir sind keine Aussagen von ihm bekannt, die eine Nähe zu Putin belegbar machen könnten. Sollte mir etwas Anderes bekannt werden, werde ich die Situation neu bewerten."