Kein Cluster im Publikum des Landestheaters

Die Präventionskonzepte in Theatern wirken offensichtlich, stellt der Intendant des Salzburger Landestheaters, Carl Philip Maldeghem, fest.

Obwohl am 18. Oktober in der Premiere von "Tango ... Tango" eine am Dienstag darauf positiv auf Corona getestete Person in der vierten Reihe Parterre gesessen ist, hat es keine Meldung einer Ansteckung im Publikum gegeben. "Es gibt kein Tango-Cluster", versicherte Intendant Carl Philip Maldeghem am Dienstag. Dies sei ein Indiz für die Wirksamkeit von Präventionskonzepten in Kulturbetrieben. Für Landes- wie Bundestheater ist bisher keine Covid-19-Verbreitung im Publikum bekannt geworden.

Anders bei Künstlern: Im Stadttheater Klagenfurt bestritten am ...