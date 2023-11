Keltenmuseum zeigt "Halleiner Originale"

Eine Sonderausstellung im Keltenmuseum Hallein zeigt Bilder aus dem Stadtarchiv in Kombination mit Zitaten des Buches "Halleiner Originale".

Was haben Sepp Schörghofer, der bei jeder Witterung nur mit Hemd, kurzer Hose und barfuß unterwegs war, und der Esel-Seppei, der fast jeden Tag mit seinem Eselkarren Speisereste aus den Gasthäusern einsammelte, gemeinsam? Sie beide sind Menschen am Rande der Gesellschaft, sie beide sind "Halleiner Originale". Und sie beide finden sich, neben 15 anderen kuriosen und sympathischen Halleinerinnen und Halleinern, im Keltenmuseum wieder. Grund ist die neue Ausstellung "Halleiner Originale", die sich auf das kürzlich erschienen Buch von Helga Springer bezieht. "Helga Springer begleitet unser Museum seit über zehn Jahren. Leider ist sie im September diesen Jahres im 90 Lebensjahr verstorben. Die Präsentation ihres Buches hat die Ur-Halleinerin noch miterleben dürfen, unsere Ausstellung leider nicht", sagt Museumsdirektor Florian Knopp.

Die Ausstellung, die vom 18. November 2023 bis 3. März 2024 zu sehen ist, präsentiert Anekdoten und biografische Informationen zum Leben verschiedenster Persönlichkeiten, die in der Erinnerung der Stadt bleiben sollen. Viele der beschriebenen Menschen gehörten zwar lange zum Halleiner Stadtbild, die meisten Halleinerinnen und Halleiner wissen aber nur wenig oder gar nichts über deren persönliche Geschichte oder ihren Werdegang. Diesen Geschichten ist Helga Springer in ihrem Buch nachgegangen. "Sie wollte Personen, die im Stadtbild und der Gesellschaft präsent sind, ein Bild geben. Das Buch wurde somit ein Denkmal für Menschen am Rande der Gesellschaft", erzählt der Museumsdirektor. Eine dieser "Halleiner Originale" ist Helga Springer selbst, der das Keltenmuseum eine eigene Vitrine gewidmet hat. Ohne aufdringlich zu sein, blickt diese Ausstellung tief in den persönlichen Werdegang weniger prominenter Halleinerinnen und Halleiner.