Kinder rollen durch das Spielzeug Museum

Die neue Ausstellung "Alles rollt!" soll auch die Kleinsten ins Museum locken.

Mit einer Murmel gewappnet geht es in die neue Sonderausstellung "Alles rollt!" im zweiten Stock des Spielzeug Museums. In der Bürgerspitalgasse 2 können selbst die Kleinsten ausprobieren, was alles rollt. Es folgen auf 110 Quadratmetern viele Stationen - auch zum Ausprobieren. So gibt es einen Tunnel, durch den Kinder auf verschiedensten Geräten rollen können. Etwa mit einer kleinen Vespa. Oder einen teppichbezogenen "Hügel", den sie hinunterkugeln können. Daneben zieht eine Eisenbahn ihre Kreise durch Miniaturlandschaften.

Welche Spielsachen kugelten schon vor vielen Jahren durch die Kinderzimmer? Wie wird der eigene Körper in Bewegung gebracht? Solche und ähnliche Fragen sollen Kindern durch die eigene Bewegung sowie anhand von Geschichten und schönem alten Spielzeug beantwortet werden.

Neben dem Eingangsbereich verbirgt sich der Balanceraum. Im neuen Spielbereich liegt der Fokus auf Bewegung und Geschicklichkeit. Bei "Spielend in Balance" können Kinder ab drei Jahren ihr Geschick auf Balancegeräten testen, Rollbretter antreiben oder sich auf Stelzen versuchen. Auch in Kreativwerkstätten wird das Thema Bewegung aufgegriffen. So können die jungen Museumsbesucher etwa Gefährte mit eigenem Antrieb basteln oder Türme und Brücken bauen, auf denen Holzkugeln und Glasmurmeln von einer Bahn zur nächsten kullern.

Die zwei Jahre dauernde Sonderausstellung wird am Samstag um 10 Uhr bei freiem Eintritt eröffnet. "Spielend in Balance" wird an diesem Tag um 10 und 14 Uhr angeboten. Danach immer Donnerstags im Zwei-Wochen-Rhythmus jeweils um 15.30 Uhr.