Was von der Saalfeldener Orgel noch brauchbar ist, nimmt Orgelbauer Tilman Trefz nach Stuttgart mit. 2021 kommt er mit einer neuen Orgel zurück.

Nach jahrelangen Überlegungen und Vorbereitungen ist es so weit: Der Orgelbauer Tilman Trefz aus Stuttgart zerlegt mit Mitarbeitern und einheimischen Helfern die Orgel der Pfarrkirche Saalfelden. Am Freitag werden die noch brauchbaren Teile mit einem Lkw in die Werkstatt von ...