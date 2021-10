Klassikstars steuern den Oberpinzgau an

Der Tenor Michael Schade und der Geiger Benjamin Schmid setzen eine musikalische Initiative im Pinzgau.

Wien. Mittersill. Barcelona. Zwischen Gastspielen in den beiden Weltmetropolen legt Michael Schade einen Halt im Oberpinzgau ein. Am Samstag gestaltet der deutsch-kanadische Tenor ein Konzert in der Mittersiller Pfarrkirche - mit dem Geiger Benjamin Schmid. Künftig soll Michael Schade die Region regelmäßig ansteuern: Das Konzert soll der Auftakt zum Festival Hohe Tauern werden, das ab 2022 alljährlich klassische Künstler sowie Jazz- und Volksmusiker vereinen soll.

Die Idee sei während der TV-Aufnahmen zur "Winterreise" entstanden, die via 3sat zur ...