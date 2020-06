Kleine Archäologen erforschen in Hallein die Geschichte der Kelten

Es war schon ziemlich still geworden um die winterliche Waldbesetzung von Bad Vigaun. Doch jetzt im Sommer steht eine neue Auseinandersetzung um den Bau der 380-kV-Freileitung an. Der Projektbetreiber könnte …

Chronik

Die SPÖ-Frauen Tennengau riefen am Samstagvormittag in Hallein zu einem Schweigemarsch für den Erhalt der autonomen Frauenhäuser in der Stadt Salzburg und Hallein.