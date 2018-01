Kleines Theater steigerte Auslastung

Das "Haus der freien Szene" in Schallmoos geht mit einem bunten Premierenreigen ins Neue Jahr.

Heute, Freitag, ist Fritz Egger mit dem Qualtinger-Klassiker "Der Herr Karl" erstmals in Salzburg zu sehen. Am 25. Jänner feiert Peter Blaikners neues Stück "Virginia Hill" Uraufführung. Darin verarbeitet Blaikner die Geschichte der gleichnamigen Mafia-Braut, die sich in einen Salzburger Skilehrer verliebte und auf rätselhafte Weise ums Leben kam. Konstantin Wecker steuerte die Musik bei.

Blaikner zeichnet nicht nur für Text und Regie verantwortlich, er ist auch auf der Bühne zu sehen. "Der Mafioso liegt mir", sagte Blaikner bei der Programmpräsentation am Donnerstag.

Ein weiterer alter Bekannter für Salzburgs Theatergänger beehrt das Haus: Ex-Landestheater-Akteur Hans-Jürgen Bertram inszeniert die Komödie "Besuch bei Mr. Green". Premiere ist am 1. März. "Ich habe vor meinem Landestheater-Engagement sechs Jahre am Kleinen Theater gespielt", erzählt der Schauspieler und Regisseur.

Ab 9. März gastiert das Feinripp-Ensemble aus Innsbruck, das sich mit seinen Performances in Unterhosen Kultstatus erarbeitet hat. Die Schauspieler bringen ihr neues Stück "Grimms Märchen - Hart gekürzt" auf die Bühne.

International gibt sich das Kabarett-Programm im ersten Quartal: Christine Eixenberger aus Bayern (31.1.) und Marc Haller aus der Schweiz (14.2.) sind ebenso zu sehen wie die Niederösterreicherin Claudia Sadlo (13.1.) und die Schwarzkomödianten Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid mit ihrer Neujahrstragödie "Rauhnacht" (17.1.).

Auch das Frauenkabarettfestival "Die.Kabarett" geht in seine zweite Auflage. Von 8. bis 11. Februar sind neun Kabarettistinnen im Kleinen Theater zu sehen. "Frauen sind auf den heimischen Kabarettbühnen immer noch unterrepräsentiert", sagt Vorstandsmitglied Caroline Richards. Die Festival-Premiere im Vorjahr war mit einer Auslastung von 90 Prozent sehr erfolgreich.

Dass einen Steinwurf entfernt das Off-Theater seine Pforten geöffnet hat, ist für die Verantwortlichen vom Kleinen Theater kein Problem. "Wir freuen uns, dass es ein weiteres Haus in der Nähe gibt", sagt Richards. Bei Workshops werden die beiden Häuser der freien Szene künftig sogar kooperieren, verriet sie.

Die Zahlen aus dem Vorjahr stimmen positiv: Das Kleine Theater verzeichnete 2017 23.058 Besucher. Die Auslastung stieg von 77,8 auf 83,4 Prozent.









(SN)