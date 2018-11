Kleinkunstpreis für Happy Hoagascht

Der Pinzgauer Schmäh rannte auf der Kufsteiner Bühne. Als Lohn gab's das "Salzfassl".

"Es woa ultimativ" - so bringen es Florian Schwarzenbacher, Mario Maierhofer, Ludwig J. Schwarzenbacher und Stefan Schipflinger auf den Punkt. Sie, als Glemmtaler Mundartband "Happy Hoagascht", haben frisch, fröhlich, unterhaltend den Kleinkunstpreis "Das Salzfassl" in Kufstein abgeräumt. "Eine sehr coole Geschichte, das ist überraschend gekommen", sagt Schipflinger.

Anfang des Jahres haben die Pinzgauer in Kufstein gespielt und dabei offenbar Eindruck bei den Tirolern hinterlassen. Denn es kam die Nominierung als eine von sechs Bands auf sie zu. Vor zwei Wochen vergab der Verein "Arche Noe" im "Kultur Quartier" zum sechsten Mal den Preis, die Kategorie "Liedermacher & Musik" war mit 5000 Euro Preisgeld dotiert, 2000 Euro gab es für den ersten Platz. Jeder Teilnehmer präsentierte vier Lieder (drei eigene), durch einen Mix aus Jury- und Publikumsvoting wurde der Sieger gekürt. Schipflinger: "Wir haben als Letzter gespielt, unser Auftritt ist bei den rund 200 Zuhörern sehr gut angekommen. Die Lieder haben wir mit einer Geschichte untermalt, Pinzgauer Mundart und Schmäh konnten überzeugen. Wir sind sehr glücklich, diesen angesehenen Preis gewonnen zu haben."

Wie geht's weiter bei "Happy Hoagascht"? "Wir werden demnächst wieder ein Album aufnehmen. Es wird Neues, Unglaubliches von uns zu hören geben", blickt Band-Gründer Schipflinger voraus. Und - so wird auf der Homepage im Dialekt gefragt: Mecht "Happy Hoagascht" amoi gonz berühmt werdn und an Haufn Göd vadeana? "Da oanzige Grund, warum ,Happy Hoagascht' Musi mocht, is weil's a Gaudi is. Und weil ma gmerkt hod, dass di Leid gfoid, von 0-99 Johr hod's bis jetzt imma a super Feedback gebn."