Kollingwald als sagenhafter Schauplatz

Ein literarisches Projekt führten HAK-Schüler mit Saalfeldener Volksschülern durch. Entstanden ist ein Buch: "Geschichten aus dem Kollingwald ... und darüber hinaus."

Unweit des Ritzensees liegt er, der sagenumwobene Kollingwald. Er ist auch Schauplatz von Kindergeschichten rund um Holzknecht "Irgei" und dessen Zwergenfreund "Joggl". So zumindest bei einem schulübergreifenden Projekt, das die 2C der Volksschule Bahnhof Saalfelden gemeinsam mit dem Kulturseminar der vierten Klassen der HAK Zell am See durchführte - in Kooperation mit dem Museum Schloss Ritzen.

Es entstand ein Buch, das vorige Woche präsentiert wurde. Die Geschichten rund um Holzknecht "Irgei" erfand Hermann Schwaiger, im Jahr 1926 im Schloss Ritzen geboren. Seine Kinder, und dann auch seine Enkelkinder, hat er damit unterhalten. Eines der Enkerl ist HAK-Lehrer Christian Schwaiger, der das Schulprojekt initiierte. Er erinnert sich: "Es war ein aufregendes Gefühl, als wir bei Opa zu Hause am Diwan lagen und vor lauter Spannung den Atem anhielten, als er uns mit seinen Geschichten an unzählige Plätze in und rund um Saalfelden führte." Unter anderem eben in den Kollingwald.

Volksschullehrerin Maria Marquez und Schwaiger kennen sich schon lange - "So entstand die Idee, gemeinsam etwas mit unseren Schülern durchzuführen." Geschrieben wurden die Sagen und Geschichten von den HAK-Schülern, die Zeichnungen stammen von der Volksschulklasse.

Inspiration fanden die Kinder beim Besuch im Kollingwald bzw. im Museum Schloss Ritzen. Dort lernten sie auch, wo Papier eigentlich herkommt, wie man es schöpft - und was das Ganze mit dem "Hodalump" gemein hat. Die ausgearbeitete Erklärung: "Salopp bezeichnet man damit eine unordentliche Person, die nichts besitzt und nichts kann. Die Bezeichnung setzt sich zusammen aus den Wörtern ,Hodan' und ,Lumpen', welche für schmutzige, alte Kleidung stehen. Früher gab es die Lumpensammler, die alte Kleidungsstücke sammelten und selbige an Papiermühlen zur Weiterverarbeitung zu Papier verkauften."

Interessierte können sich ein Exemplar von "Geschichten aus dem Kollingwald" in der Buchhandlung Wirthmiller oder im Museum Schloss Ritzen sichern (freiwillige Spende). Der Erlös kommt zur Gänze einer vom Schicksal getroffenen Familie zugute.