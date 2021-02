Kommentar: In der Festspielstadt bekommt die freie Szene Rückenwind

Die Investition in die Festspielhäuser erleichtert das Ja zum Probenhaus für Tanz und Theater.



Kultur in Salzburg SN

Freie Künstler sind typischerweise einfallsreich, tatkräftig und energisch. Wenn ihnen aber etwas nicht passt, werden sie kämpferisch und lästig. Oft haben sie recht. Denn kaum sonst wo wird so nahe der Selbstausbeutung gearbeitet wie in der freien Kunstszene. Kaum sonst wo passen Können und Einsatz so schlecht zu Arbeitsbedingungen und Einkommen. Folglich ist es hoch an der Zeit, das zugesagte Probenhaus endlich bereitzustellen.

Während freie Künstler sich mit Projektförderungsbürokratie abstrudeln, gibt es für andere stete Jahressubvention. Vor allem ...