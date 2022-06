Komponisten schufen Musik zu Kirchenfenster in Salzburger Stadtpfarrkirche - Uraufführung ist am Sonntag

Margret Bilgers Kunstwerk in der Pfarrkirche Salzburg-Herrnau war Ausgangspunkt für neue Musikwerke. Die Initiative dazu ergriff Musikerin Elisabeth Möst. Dass "sein" Kirchenfenster nun so viel künstlerische Aufmerksamkeit erhält, löst bei Pfarrer Alois Dürlinger große Freude aus.

Fast fünf Monate lang war Konzertmusikerin Elisabeth Möst auf der Suche nach dem passenden Fenster für ihr Projekt. Umgeschaut hat sie sich in Deutschland, der Schweiz, Frankreich - und auch in Österreich. Fündig wurde sie letztlich in der Stadt Salzburg, und zwar in der Pfarrkirche Salzburg-Herrnau. Sie habe ein Kirchenfenster gesucht, das nicht so bekannt sei wie Marc Chagalls Kirchenfenster im Fraumünster Zürich, das aber dennoch großartig sei und eine Portion Aufmerksamkeit verdiene, schildert die Kammermusikerin und Solistin im Konzertfach ...