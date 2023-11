Kontroverse rund um die Kulturförderung in Saalfelden: "Polemik hilft uns allen nicht"

Dass etablierte kulturelle Nahversorger bei den Förderungen scheinbar bevorzugt werden, hat Anton Göllner vom sds-Künstlerhaus bekrittelt. Die Verantwortlichen wollen das nicht so stehen lassen.

„Keine Neiddebatte, sondern gemeinsam an einem Strang ziehen, Synergien schaffen und das Gemeinsame in den Vordergrund stellen“ – das wünschen sich Nexus-Leiter Mario Steidl und Reinhold Tritscher (im Bild) vom Theater Ecce.

"Das heißt Äpfel mit Birnen vergleichen", ärgert sich Mario Steidl, der künstlerische Leiter vom Kunsthaus Nexus, über die "untergriffigen Vorwürfe" Anton Göllners bezüglich der Kulturförderung. Göllner hatte angemerkt, dass seine Förderung von 200o Euro seit 15 Jahren nicht erhöht worden sei, während Größen wie das Nexus "11.000 Euro für zwei Mal Kasperltheater" bekämen.

"Das Kunsthaus Nexus erhält von der Stadt Saalfelden jedes Jahr 20.000 Euro Programmförderung. Allerdings nicht für zwei Kasperltheater, wie von Ihnen ausgeführt", schreibt Steidl in einer Gegendarstellung. Vielmehr sei das Nexus mit mehr als 270 Veranstaltungen pro Jahr der größte Kulturnahversorger im gesamten Pinzgau - und darüber hinaus "ein offenes Haus, ein Ort der Begegnungen und des Miteinanders". "Von jemandem, der sich selbst als Kulturschaffender sieht und sich zudem als Spitzenkandidat des Bürgerforums positioniert, das die Anliegen der Menschen in Saalfelden vertreten möchte, könnte man etwas mehr erwarten, als zu so einem radikalen Rundumschlag gegen andere Institutionen auszuholen."

"Nicht durch Wadlbeißerei, sondern Kooperation erreicht"

Auch Reinhold Tritscher vom Theater Ecce hat sich zu Wort gemeldet: "Das Theater Ecce bespielt die Region seit dem Jahr 1996 mit seinen Produktionen. Wir pflegen seit 20 Jahren eine enge, gut funktionierende Partnerschaft mit dem Kunsthaus Nexus und anderen Institutionen", man sei das einzige regelmäßige Theaterangebot in der Region. Das zugrundeliegende Konzept - mit Workshops, Kinder- und Amateurtheater, der VOLXtheaterwerkstatt, Aufführungsserien und Theatergastspielen - sei am Anfang abgelehnt worden, hätte sich aber bewährt: "Erreicht haben das Kunsthaus Nexus, wir und zahlreiche Partnerinstitutionen das nicht durch gegenseitige ,Wadlbeißerei', sondern durch beständige Kooperation und gemeinsames Ziehen an einem Strang." Dazu laden Tritscher und Steidl auch Anton Göllner ein: "Wenn es inhaltlich Sinn macht und die Qualität der Arbeit hoch ist, stehen wir für eine Kooperation jederzeit zur Verfügung."

Außerdem sei auch beim Theater Ecce, entgegen der Darstellung Göllners, finanziell nicht immer alles eitel Wonne: "Unsere Förderung durch die Stadtgemeinde beträgt 11.000 Euro bei einem Jahresbudget von 400.000 Euro", so Reinhold Tritscher.

Ohne ein großes Netzwerk und über die Jahre aufgebaute Partnerschaften seien die regionalen Theaterprojekte schlicht nicht umsetzbar - Förderung hin oder her. Auch in seiner Arbeit gebe es "permanente finanzielle Engpässe und Seiltänze".

Tritscher betont außerdem die Wichtigkeit überregionaler Projekte: "Die Zeiten, in denen die Welt hinter der Kirchturmspitze endete, sind vorbei."

"Kritisiere nicht euch, sondern die Förderpolitik"

Für Anton Göllner ist es "unverständlich, dass ihr euch hier gleich so angegriffen fühlt und euch gleich rechtfertigen müsst", lässt er in Richtung Steidl und Tritscher wissen. Von Neiddebatte, Rundumschlag und Wadlbeißerei könne nicht die Rede sein: "Ich kritisiere die Förderpolitik unserer Stadtgemeinde, nicht eure Kulturarbeit."

Für gemeinsame Projekte sei er generell offen. Und dass Kulturarbeit zu wenig wertgeschätzt werde, betreffe nicht nur seine, sondern fast alle kulturellen Initiativen: "Aber das ist wieder ein anderes Thema."

Der zuständige Stadtrat Gernot Aigner hält fest, dass entgegen der Darstellung Göllners sehr wohl eine Antwort der Stadtgemeinde, in der das Förderungsprozedere und die fehlenden Unterlagen erklärt wurden, und auch die Einladung zu einem persönlichen Gespräch erfolgt seien - "um etwaige Missverständnisse aufzuklären und mögliche Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen". Ein Termin für ein solches Gespräch wurde laut Anton Göllner mittlerweile schon fixiert.

KOMMENTAR DER REDAKTEURIN



Nicht nur alles, was glänzt...

Kultur kostet Geld. Gefördert wird meist, wo es sichtbare Erfolge gibt, wo es Reichweite, Applaus und - hoffentlich - Gewinne gibt. Das ist auch in Ordnung so. Aber Kultur ist nicht nur Hochglanz. Die kreative Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Existenz braucht geschützte Räume, die sich auf den ersten Blick vielleicht nicht "rechnen". Aber sie sind für eine gesunde Gesellschaft unabdingbar. Dort, wo der Mensch mehr "darf" als funktionieren, blüht er auf. Das ist einfach förderungswürdig - auf allen Ebenen.