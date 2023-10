Konzert Nouveau: Haas fand Inspiration in Mexiko

Das Format "Konzert Nouveau" bildet einen Querschnitt der Salzburger Kunstszene ab.

35 Besucherinnen und Besucher fanden sich vorige Woche im Shakespeare ein. Auf dem Programm stand die zwölfte Ausgabe der Formats "Konzert Nouveau", das die serbische Musikerin Maja Bascovic Anfang 2019 ins Leben rief. "Ich möchte mit dem Projekt junge oder jung gebliebene Künstler in Salzburg verbinden", erzählt Bascovic. Der Salzburger Kulturgeheimtipp ist der gabenreichen Hyade Eudore gewidmet und bietet dazu passend einen bunten Mix an Kunstgattungen. Mit dabei sind Konzerte, Literatur, Kunstausstellungen oder auch multimedialen Projekte, die zu einem kostenfreien, kulturellen Programm verwoben werden.

Die Salzburger Künstlerin Victoria Haas und das erst kürzlich gegründete Duo 2Dioptrien eröffneten die Veranstaltung. Haas las aus ihren Blogeinträgen vom Künstleraustausch in Oaxaca in Mexiko. Amüsant erzählte sie von ihrer Reise, dem Weg zur ihrem riesigen "Gentrifizierung"-Holzdruck, den sie innerhalb kürzester Zeit mit Hilfe von einem Dutzend kurzfristig, gerufener mexikanischer Künstler realisierte und den kulturellen Unterschieden in der Arbeitsweise und Tagesplanung. Gewürzt wurden die Schilderungen durch performative Elemente. Harmonisch abgestimmt streute 2Dioptrien musikalische Intermezzi in akustischer Singer-Songwriter-Manier und literarischen Anleihen an Max Frisch und Erich Kästner ein. Sowohl Bandmitglied und Musikerin Carolin Gstädtner als auch Victoria Haas litten nach ihrer Heimkehr von Mexiko an einem Kulturschock. Haas nutzte ihre Erfahrungen und begann mit einer neuen Bildserie, die ab Donnerstag, 14. Dezember, im Shakespeare zu sehen sein wird. In Anlehnung an die mexikanischen Holzdrucke entstanden Zeichnungen mit schwarzem Fineliner, so die Künstlerin.