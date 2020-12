Krampusse denken schon an morgen

Im Ortsteil Glashütte stellte die Krampusgruppe St. Michael einen alten Troadkasten neu auf. Darin sind künftig Masken und Ausrüstungen zu sehen.

Während die Krampusgruppe St. Michael in den Anfangsjahren um die Jahrtausendwende mit schreienden Masken und Bengalfackeln unterwegs war, besinnt sich die Gruppe rund um Obmann Markus Ferner seit 2010 wieder zurück auf den Ursprung. Einheitliche Zirbenmasken sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert. "Bei den Menschen kommt unser traditioneller Auftritt jedes Jahr sehr gut an", sagt der 37-Jährige. Im Herbst hat sich die Krampusgruppe St. Michael jetzt einen eigenen Troadkasten zugelegt. "Es ergab sich durch Zufall. In der Krakau stand ein Troadkasten ...