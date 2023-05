Krimmler Schützen verteidigen kritisierten Freiheitskämpfer Anton Wallner

Ein Interview mit dem Historiker Rainer Hochhold war Anlass für heftige Reaktionen der heimischen Schützenvereine, deren Tradition auf Anton Wallner gründet. "Er war kein Held", behauptet Hochhold.

Walter Bachmaier ist seit 52 Jahren Schriftführer des Historischen Anton- Wallner-Schützenkorps in Krimml und ehemaliger Amtsleiter seiner Heimatgemeinde. Sich zur Verteidigung von Anton Wallner, dessen Namen nicht nur das Krimmler Schützenkorps, sondern auch das Pinzgauer Schützenbataillon mit Stolz trägt, zu äußern, ist ihm ein Anliegen - und der Anlass aktuell: Der Historiker Rainer Hochhold hat bei der Vorstellung seines Buches "Die Geschichte des Pinzgaus" auch auf den berühmten Salzburger Freiheitskämpfer Bezug genommen - und sein Urteil, das er auch in einem Interview mit den SN darlegte , ist vernichtend.

Wallner sei kein Held, sondern ein "Verräther" gewesen, der Mythos um seine Person erst posthum aufgrund der Erzählungen seiner Tochter entstanden. Sein Bild als Freiheitsheld hielte einer historisch-kritischen Analyse nicht stand. Hochhold regte eine Neubewertung des Landeshelden und eventuell auch eine Umbenennung der Wallner-Kaserne und der Schützenvereine an, denn Wallner sei"kein Vorbild für die Schützen und kein großer Sohn Salzburgs".

"Da wird nicht geprüft, sondern einfach nur schlechtgeredet"

Walter Bachmaier entschloss sich daraufhin, einen Leserbrief zu schreiben: "Dieses Interview ist im ganzen Bezirk sehr negativ angekommen", sagt er. "Viele Leute fühlten sich gekränkt und ich wurde von mehreren Seiten bestärkt, mich zu äußern - auch in ihrem Namen." Das Problem sei, dass "hier einer versucht, alles Althergebrachte schlechtzumachen - dabei kann man die Geschichte auch ganz anders interpretieren."

Wallners Tochter Elise könne unmöglich von ihm selbst die Geschichten gehört haben, die sie erst 32 Jahre nach seinem Tod niederschrieb: "Er hatte vor seiner Flucht nach Wien, wo er dann starb, gar keine Zeit, ihr etwas zu erzählen. Sie hat vielmehr die Erzählungen anderer Kameraden weitergegeben - und an denen wird sicher nicht alles falsch gewesen sein, die waren selbst dabei." Ob Anton Wallner tatsächlich in Krimml geboren wurde oder doch nicht, wie Hochhold sagt, ist für Bachmaier sekundär: "Er ist hier aufgewachsen, so viel ist sicher."

Bachmaier stellt auch Hochholds These, dass Wallner "mit Nachdruck die Spaltung des historisch gewachsenen Bundeslandes betrieben" habe, infrage: "Der war doch politisch niemals so einflussreich, sondern ein einfacher Bauer, der sich in den Dienst der guten Sache stellte - eine Heldentat in diesen wirren Zeiten, wenn sich einer überhaupt getraute, etwas zu tun."

Der altgediente Schütze aus Krimml vergleicht die Neubewertung von Anton Wallner mit der gerade aktuellen Diskussion um anscheinend nicht mehr zeitgemäße Landeshymnen: "Das ist eine schwierige Haltung, die sich da breitmacht und jede Tradition angreift. Nicht nur die Krimmler und Taxenbacher Schützen gründen sich direkt auf Anton Wallner - das ganze Bataillon ist nach ihm benannt. Er war halt ein schneidiger Teufel, der versucht hat, in seinem begrenzten Bereich Widerstand zu leisten."