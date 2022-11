Krippen in Salzburg: Wie das Jesuskind in die Wohnzimmer kam

Bis zum 19. Jahrhundert waren Krippen nur in Kirchen zu sehen. Erst später wurden auch kleinere Exemplare produziert und hielten in privaten Haushalten Einzug. Das Keltenmuseum in Hallein widmet heuer der Salzburger Krippenkunst eine Sonderausstellung. Vor allem geht es um die Menschen hinter den Krippen.

Die Heilige Familie - Maria, Josef und Jesus - bilden den Mittelpunkt jeder Krippe. Bei vielen Menschen sind die Figuren aus Holz oder Kunststoff vielleicht sogar Teil iher Kindheitserinnerungen: Ochs, Esel, Hirten oder Schafe wurden bewundert, eingesammelt, herumgetragen oder x-Mal umarrangiert. Doch das war nicht immer so. Krippen gab es nur in Kirchen zu sehen Bis ins 19. Jahrhundert wurden Krippen nur in Kirchen aufgestellt. Sie waren schlichtweg zu groß für private Haushalte und kaum jemand ...