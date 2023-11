Krippenbauverein präsentiert St. Johanns Meisterwerk

800 Arbeitsstunden flossen heuer in das Großprojekt des St. Johanner Krippenbauvereins rund um die Krippenbauer Josef Krabb und Gerhard Reiter und Vereinsobmann Gottfried Steinert. Am 1. Dezember präsentiert der Verein das Herzensprojekt, das die Bezirkshauptstadt aus dem Jahre 1850 zeigt, der Öffentlichkeit.

Seit Anfang des Jahres werkt der St. Johanner Krippenbauverein rund um Obmann Gottfried Steinert und die Krippenbauer Josef Krabb und Gerhard Reiter an einem Herzensprojekt, das am 1. Dezember um 16 Uhr am Schiffer-Platz feierlich präsentiert wird. "Wir haben in rund 800 Arbeitsstunden seit Jänner eine Krippe gebaut, die den St. Johanner Obermarkt (dazumals Unterer Marktplatz genannt) und das bürgerliche Treiben im Jahre 1850 widerspiegelt", informiert Steinert. Um dieses von der Gemeinde St. Johann und dem Tourismusverband JOSalzburg finanzierte Vorhaben umzusetzen, zogen die Krippenbauer Aufnahmen aus der St. Johanner Chronik herbei. "Dabei arbeiteten wir so detailgetreu wie möglich. Denn es ist nicht nur das eigentliche Bauen der Krippe, das eine ruhige Hand erfordert. Jedes Detail, jede Mauer und jedes Fensterbankerl muss von Hand bemalt werden. Am auffälligsten ist aber sicherlich, dass die Kirche nur einen Turm hat. Dieser ist 1855 abgebrannt und 1871 eingestürzt. Erst dann erbaute man die Kirche mit den heute weltweit bekannten zwei Türmen", hebt Krippenbauer Josef Krabb hervor.

Am dargestellten Marktplatz tummeln sich über 50 Figuren, die die ältesten Vereine St. Johanns - von den Schnalzern über die Überrock-Frauen und den Eisstock-Schützen bis hin zur Feuerwehr und dem Trachtenverein - darstellen. "Dazu gesellen sich noch Wirte, Bäcker, Hirten und einige Tiere. Diese Figuren wurden in Südtirol hergestellt", erklärt das kreative Trio.