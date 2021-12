Künstler Alfred Haberpointner stellt in der Residenz aus

Alfred Haberpointner ist ein vielseitiger Künstler. Der 55-Jährige präsentiert im Museum Neue Residenz seine besten Werke der vergangenen 21 Jahre. Zudem erscheint ein Bildband über sein Schaffen.

Der Künstler Alfred Haberpointner kehrt zu seinen Ursprüngen zurück und stellt bis zum 27. Februar des kommenden Jahres im Salzburg Museum Neue Residenz seine Werke von 2000 bis 2021 aus.

Von Salzburg aus entwickelte er seine plastischen Ideen, die mit Stationen in der Fachschule für Bildhauerei in Hallein und später in der Klasse von Erwin Reiter an der Kunstuniversität Linz ihre heute so spezifischen Ausprägungen gefunden haben.

Haberpointner, der mittlerweile in Leonding bei Linz und zeitweise ...