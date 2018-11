Künstler inszenieren das jüdische Trauergebet in der Salzburger Kollegienkirche

Am Freitag sind die Türen der Kollegienkirche eine ganz Nacht lang geöffnet. Interessierte sind eingeladen, sich am Erinnern an die Reichsprogromnacht vom 8. auf den 9. November vor 80 Jahren zu beteiligen.

Luis Rivera und Oskar Stocker glätten letzte Falten in der 27 Meter langen und mehr als drei Meter breiten Leinwand, die sie als Installation in der Mitte der Kollegienkirche ausgelegt haben. In riesigen hebräischen Buchstaben steht darauf das Kaddisch. Es ist das jüdische Trauergebet für die Schoah, den nationalsozialistischen Völkermorden an den Juden. 80 Jahre nach der Reichspogromnacht vom 8. auf den 9. November 1938 ist das Kunstwerk Teil einer Gedenkveranstaltung. Die Inszenierung des Kaddisch in einer solchen Größenordnung in einer katholischen Kirche ist weltweit einzigartig.