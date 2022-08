Künstlerehepaar will für die Glasharmonika begeistern

Ehepaar Schönfeldinger setzt sich für die Wiederbelebung der Glasharmonika ein. Musiker und Instrumente sind rar. Das soll sich nun ändern.

Mit dem ersten überirdisch anmutenden Ton, den Christa Schönfeldinger der Glasharmonika entlockt, wird im Publikum augenblicklich greifbar, dass die zwangsverheiratete Lucia di Lammermoor in Gaetano Donizettis gleichnamiger Oper dem Wahnsinn verfallen ist. Kurz zuvor hat sie in der Hochzeitsnacht ihren Mann erstochen. "Auch für mich ist der Beginn der 18 Minuten dauernden Wahnsinnsarie jedes Mal ein Gänsehautmoment", sagt die Musikerin, die mit dem raren Instrument in der konzertanten Aufführung der Oper am Donnerstagabend im Großen Festspielhaus auf der Bühne direkt ...