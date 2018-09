Kulinarischer Lungau-Export

Bloggerin und Autorin Catrin Neumayer verschlägt es regelmäßig in ihre Heimat nach Ramingstein. Im Kendlbrucker Graben drehte sie jetzt auf der Alm ihrer Eltern ein Imagevideo zum 2. Kochbuch.

Im Bereich der "Mesa" in Kendlbruck hat Catrin Neumayer ihre Kindheit verbracht. Jetzt erstellte sie dort über 1000 Bilder und Videoclips: "Wir haben alles am alten Holzofen auf der Alm gekocht. Saisonale Speisen wie Schwammerlgerichte und Rahmschmarren mit Beeren." 3000 Stück Auflage hat ihr neues Kochbuch. Der Mega-Umfang von 280 Seiten mit 140 Rezepten war ursprünglich nicht so geplant: "Ich wollte ein sehr ausgewogenes Buch. Und plötzlich waren es 280 Seiten." Alle Rezepte drehen sich um die österreichische Küche, saisonal und heimisch: "Die erfolgreichsten Rezepte vom Blog haben wir für das Buch verwendet. Es schmeckt am besten, wenn die Zeit reif dafür ist. Ich wünsche mir, dass Menschen sich bewusster damit beschäftigen, zu welcher Jahreszeit welche Lebensmittel vorhanden sind", sagt die 31-Jährige.

So entstand auch ihr Motto: Die Saisonen kulinarisch feiern. "Es geht einfach und unkompliziert. Wer gern kocht, bekommt es schnell hin." Erste Bestellungen gab es im Juli. Bei Erscheinung Anfang September war das Kochbuch beinahe ausverkauft: "Ich wollte eine Rarität. Die Zeit war reif dafür." 2016 brachte sie ihr erstes Kochbuch "Echt.Fesch. Gekocht" auf den Markt: "Seither ist so viel geschehen. Wir haben ein Kochstudio in Klagenfurt gebaut und ein Food-Magazin veröffentlicht. ,cookingCatrin' wurde zum besten Blog Österreichs gewählt. Es hat sich alles überschlagen."

Die Zugriffszahlen sind beeindruckend. Rund 150.000 Leser sind es pro Monat am Blog. Auf Pinterest sind es gar eine Million internationale Zugriffe pro Monat. Über 50.000 Fans sind es in den sozialen Medien: "Am Blog gibt es jeden Tag ein Rezept, einen Reisebericht oder Deko-Tipps. Mittlerweile gibt es dort über 2500 verschiedene Rezepte." Als Unterstützung hat die Jung-Mutter ein kleines, feines Redaktionsteam, bestehend aus zwei Studentinnen.

Für die perfekten Bilder sorgt Lebensgefährte Carletto Ferrari: "Wir machen unser eigenes Ding, und es entstehen laufend neue Projekte. Ich möchte immer einen Schritt weiterkommen und voraus sein, das ist mein Antrieb." Das neue Kochbuch "KochGenuss: Köstlichkeiten aus Österreich für alle Jahreszeiten" wurde zu hundert Prozent in Österreich produziert. Es findet sich darin das Beste aus jeder Saison: "Es ist wichtig regional und saisonal zu denken und auch so einzukaufen. Früher hieß es, man soll Alltags- und Festtagsgerichte trennen. Heute ist aber alles vorhanden, und es gibt beinahe täglich Festtagsküche. Man kann aber auch unter der Woche leichtere Gerichte kochen, dann erfahren Festtagsgerichte wie ein Schweinsbauch oder Schnitzel wieder einen höheren Stellenwert, und man kann das Essen auch ohne schlechtes Gewissen genießen."