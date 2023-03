Kult für die Jugend: App soll junges Leben in Salzburg bereichern

Eine junge Schülergruppe will die Salzburger Jugendkultur aufmischen. Die Web-App "Kult" soll Plattform für Veranstaltungen und Anregungen an die Stadt sein.

Der Studiohintergrund wird ausgefahren, ein Holzsessel durch einen braunen Sessel ausgetauscht. Die Gründer der Jugendkultur-App Kult positionieren sich für ein Foto, lehnen lässig an der ledernen Sessellehne. Im Studio der HTL Itzling arbeiten die Schüler an der Umsetzung ihrer Plattform. Prints und Sticker in allerlei Größen liegen auf den Tischen, auf den MacBooks findet sich der erste Prototyp der Web-App, mit der neuer Wind in die Salzburger Kulturszene gebracht werden soll. Hinter Kult stehen die Schüler Peter Kikl, David Bräunlich, ...