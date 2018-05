Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn will fortsetzen, was er begonnen hat: Mehr Kultur fürs Land.

Der alte Landesrat für Kultur ist in der neuen Dreierkoalition in Salzburg auch der neue: Heinrich Schellhorn von den Grünen kann fortsetzen, was ihm in der ersten Amtsperiode wichtiger war als all seinen Vorgängern. Der 57-Jährige will die Kulturarbeit auf dem Land weiter professionalisieren und die Regionen gegenüber der mächtigen Kulturstadt Salzburg aufwerten.