Kultur liegt ihnen am Herzen

Die Lungauer Kulturvereinigung versorgt Menschen im Lungau mit dem Lebensmittel Kultur.

Trübsal blasen wegen Corona? Den Stift zur Seite legen und verzweifeln? Personal reduzieren und resignieren? Nicht bei der Lungauer Kulturvereinigung. Egal welche Maßnahmen während der verschiedenen Lockdowns auch ausgerufen wurden - die LKV rund um Robert Wimmer fand immer Wege, um Kunst und Kultur im Lungau weiter zu ermöglichen. Am 19. Mai erfolgte der kulturelle Auftakt in Ried im Innkreis mit dem Theater Mokrit "Kleiner Moritz wohin fährst" von Robert Wimmer. Mit diesem Stück sind sie in ganz Österreich unterwegs.

...