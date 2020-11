Kulturbudget in Salzburg soll fair in jedes Eck reichen

Stärkung regionaler Museen, Fairness für Kunstproduktion: Kulturbudget trotzt zwischen Tradition und Aufbruch der schwierigen Lage.

Das Geld aus dem Kulturbudget fließt in alle Ecken des Landes. Im kommenden Jahr stimmt das auch geografisch: In St. Gilgen, im Nordosten, wird ein Museum neu gestaltet. In Mittersill, im Südwesten, wird das Felberturmmuseum im ältesten profanen Gebäude im Oberpinzgau generalsaniert. 650.000 Euro werden aufgewendet, um ein modernes Museumsareal zu schaffen für die "Dauer-Tauern-Ausstellung", die den Spuren des Handels über den Tauern nachgeht. Man wolle "wichtige Wissens- und Geschichtsspeicher der Region auf den neuesten Stand bringen", sagt LH-Stellvertreter Heinrich ...