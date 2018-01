Kultureller Schub für Werfenweng

Startenor Michael Schade steht im Zentrum eines neuen Klassik-Festivals.

Zu Weihnachten werden traumhafte Winterbilder aus Werfenweng und Umgebung um die Welt gehen. Der ORF strahlt eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach mit Startenor Michael Schade und dem Salzburger Bachchor aus.

Das Konzert am 8. Dezember in der Werfener Kirche bildet den Startschuss zum "Winterklang Werfenweng". Im Zwei-Jahres-Rhythmus - alternierend zur volkskulturellen "Werfenwenger Weis" - wollen Schade und Kollegen ab 2020 ein klassisches Musikfestival gestalten. Die Konzerte und Liederabende sollen im Tagungszentrum Werfenweng und in den Kirchen der Region über die Bühne gehen. So weit die Vision der Initiatoren.

Schade zeigt sich jedenfalls begeistert von den Festivalplänen: "Ich fühle mich als Adoptivkind dieser Region." Der deutsch-kanadische Sänger verbringt regelmäßig den Urlaub in Werfenweng. Auch während seiner Festspieleinsätze macht er hier Station. "Schade ist auch schon mit einem unserer Elektroautos nach Salzburg angereist - ganz im Sinne der Nachhaltigkeits-Philosophie im Ort", erzählt Bürgermeister Peter Brandauer (ÖVP).

Ein weiterer Mitinitiator ist Hermann Eisenköck. "Wir wollen der Region einen kulturellen Schub verleihen", sagt der Grazer Architekt, der das Travel Charme Bergresort in Werfenweng entworfen hat. Die Projektkosten von 160.000 Euro steuern Eisenköcks Privatstiftung, Land, Tourismusverbände und der ORF bei.

(SN)