"Da gehen die Ideen nie aus"

Martina Berthold packt an: Bis April soll der Beschluss für ein neues Salzburger Jugendorchester stehen. Was sonst hat sie vor?

Kunst und Kultur sei "ein schöner Bereich", sagt Martina Berthold. Die Grün-Politikerin ist seit rund drei Monaten Landesrätin für Soziales und Kultur (außer Museen), also Nachfolgerin Heinrich Schellhorns. Auf der am Freitag publik gemachten Kandidatenliste der Grünen für die Salzburger Landtagswahl am 23. April steht der erste Kultur-Experte mit Cyriak Schweighofer auf aussichtslosem 26. Platz.

Sie sind in der Kulturpolitik noch kaum aufgefallen. Warum? Martina Berthold: Bisher hatte ich ja nicht die Ressortverantwortung für Kunst und Kultur (als ...