Kulturverein feiert seinen 40er: Die Welt , betrachtet von Goldegg aus

Der Kulturverein Schloss Goldegg feiert seinen 40er. Der Rückblick fällt dabei sparsamer aus als der Blick in die Zukunft.

Genaue Zahlen fehlen. Dabei fetten doch Statistiken sonst die besonderen Jubiläum erst so richtig auf. Aber bei Kulturverein Schloss Goldegg geht das nicht. "Man könnte die Zahl der Veranstaltungen oder Besucher aus den 40 Jahren hochrechnen", sagt Heinz Kaiser. "Wir waren nie so gut im Dokumentieren", sagte Cyriak Schwaighofer. Und Kaiser ergänzt: "Wir sind zukunftsorientiert". Was wie eine Ausrede für einen detail- und zahlenreichen Rückblick klingt, ist gleichzeitig Credo des Kulturvereins Schloss Goldegg. "Wir planen lieber, als dass wir archivieren", ...