Kulturvereinigung muss Konzerte absagen

Wegen drei Corona-Fällen in der Philharmonie Brünn werden die drei Salzburger Konzerte von 14. bis 16. Oktober kurzfristig abgesagt.

Die Salzburger Kulturvereinigung muss die Konzerte mit der Philharmonie Brünn, de am Mittwoch, 14., am Donnerstag, 15. und am Freitag, 16. Oktober jeweils um 19.30 Uhr im Großen Festspielhaus angesetzt gewesen sind, kurzfristig absagen.

Bei einer Testung aller mitwirkenden Musiker und dem Orchestermanagement bei Proben in in Brünn seien drei Personen positiv auf Covid 19 getestet worden, teilte die Kulturvereinigung am Dienstagabend mit. Daher werde das Orchester die Reise nach Salzburg nicht antreten.

Die Salzburger Kulturvereinigung plant die Konzerte unter der Leitung von Dennis Russel Davies nachzuholen oder ein Ersatzkonzert für die Besucher anzubieten.

Quelle: SN