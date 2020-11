Kunst vom Gehsteig aus betrachtet

Dietgard Grimmer hat lange Zeit das Traklhaus geleitet. In der Pension installiert sie nun am Äußeren Stein die Ausstellung "Kaleidoskop" - Corona und dem Lockdown zum Trotz.

Sie kann es nicht lassen. Während andere ihren wohlverdienten Ruhestand genießen und sich in Zeiten wie diesen daheim einigeln, geht Dietgard Grimmer hinaus. Sie hat fünf Künstler eingeladen, die jetzt auf einer 200 Quadratmeter großen Geschäftsfläche ihre Werke zeigen. Die erste Auflage von "Kaleidoskop" ging bereits im August über die Bühne, in Teil zwei stehen nun Möbel-Objekte und Textiles im Vordergrund.

Das ist wohl auch der Geschichte der Räume geschuldet, in der Geschäftszeile am Äußeren Stein war zuvor ein Möbelgeschäft untergebracht. "Und weil Leerstand immer traurig ist" und Geschäfte wie Galerien ja auch im November offen halten dürfen, habe sie die Initiative ergriffen, sagt Grimmer. Das Gute in der neuen Zeit: Es lässt sich gut Abstand halten, die Räume sind weitläufig und zum Großteil auch vom Gehsteig aus gut einsehbar.

Zu sehen sind die ausgefallenen, in lauten und dominierenden Farben sprechenden Teppiche aus dem Teppichhaus von Pujan Khodai in der Sterneckstraße sowie Sitzmöbel von Friedrich Rücker, der alte Stuhlteile neu und teilweise sehr humorvoll kombiniert und so ganz neue Verwendungszwecke schafft. Der in Wien lebende Salzburger David Moises steuert Skihocker aus alten Skiern bei, die sich bei genauerer Betrachtung als Beistelltisch noch besser eignen als zum Sitzen.

Im Eingangsbereich steht ein Bronzetisch des leider schon verstorbenen Gunter Damisch - dreidimensional, mit eingeschweißten Blättern, Zapfen und Knospen aus Metall. Wang Jixin, chinesischer Künstler, über ein Kunstaustauschprogramm vor sechs Jahren in Salzburg "hängen geblieben", steuert seine Serie von "Corona-Bildern zu verschiedenen Ländern" bei. Der auf Ruinenbilder spezialisierte Mann malt sogar in der Ausstellung. Besucher, die dieser Tage vorbeistromern und innehalten, könnten ihm dabei über die Schulter schauen, wie er die gruseligen Innenräume der leer stehenden Hotelbauten von Bad Gastein auf Leinwand bannt.