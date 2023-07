Zur "Kunstroas" lädt ein Projekt im Talschluss des Großarltals in Hüttschlag. Geschärft wird der Blick für den besonderen Ort.

An einem der schönsten Flecken des Großarltals findet dieses künstlerische Projekt im öffentlichen Raum statt. Die fünf Stationen der "Kunstroas" sind im Talschluss in Hüttschlag-See zu erwandern, an der Schwelle zum Nationalpark Hohe Tauern. Hier mäandert die Großarler Ache unverbaut ...