Kunsthilfe Salzburg: Sie schenken junger Kunst Mut und eine Bühne

Die Kunsthilfe Salzburg feiert 10-Jahre-Jubiläum. Durch Netzwerkarbeit konnte sie bis heute vielen jungen Menschen helfen, von ihrem Talent zu leben.

Alles begann mit einem Tanzstück: Die Tanzgruppe Nobulus hatte die Vision, mit "Out of the Shadow" auf den Bühnen des Landes stehen zu können. "Nachdem wir sie ein halbes Jahr begleitet hatten, habe ich bemerkt, wie viel talentierte und junge Menschen es gibt. Genau die gilt es zu fördern", blickt Eva Weissenbacher zurück. Die ehemalige Leiterin des Kultur-, Sport- und Schulausschlusses der Stadt Salzburg hatte nach rund einem Jahrzehnt ihre Tätigkeit an den Nagel gehängt und vor zehn Jahren die Kunsthilfe ins Leben gerufen. "Zu dieser Zeit gab es keine vergleichbare Initiative in Österreich" sagt Weissenbacher, die gemeinsam mit Alfred Winter einen Bedarf decken wollte: Der Verein hilft durch Netzwerkarbeit als auch Beratung jungen Menschen auf dem Weg zum Brotberuf in der Kunst. Seit der Gründung haben sie mehrere Hunderte Personen beraten, mit rund 60 eigene Projekte auf die Beine gestellt.