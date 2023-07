Zur "Kunstroas" lädt ein Projekt im Talschluss des Großarltals in Hüttschlag. Geschärft wird der Blick für den besonderen Ort.

Auch das Foto hat den jagdlichen Touch, an den Schreyer bei ihrer Arbeit im Hüttschlager Talschluss anknüpft.

Der Schrägzaun von Dóra Medveczky und Fabio Spink setzt einen markanten Akzent in der Landschaft. Wie hoch er ist, ist im Vergleich mit dem Künstler und der Künstlerin zu sehen.

So eine Stadelkonstruktion dient auch zum Posieren für den Fotografen Thomas Wirnsperger.

Mit diesen Holzstadel-Variationen im Talschluss des Großarltals will Clemens Bauder neue Nutzungsmöglichkeiten für alte Stadel zeigen.

An einem der schönsten Flecken des Großarltals findet dieses künstlerische Projekt im öffentlichen Raum statt. Die fünf Stationen der "Kunstroas" sind im Talschluss in Hüttschlag-See zu erwandern, an der Schwelle zum Nationalpark Hohe Tauern. Hier mäandert die Großarler Ache unverbaut ...