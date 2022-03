Kunstwerk aus Golling tritt Weltreise an

Neun Tonnen wiegt die aus zwei ineinander verschlungenen Händen bestehende Stahlfigur des Gollinger Künstlers Martin Rehrl (links im Bild). Noch steht sie am Gelände des ORF Salzburg, aber Mitte Juni tritt "Unitatis" zusammen mit Daniel Ronachers (rechts im Bild) Dokumentarfilm "Salzburg. Eine Kunstgeschichte" eine zehnjährige Weltreise an. Die erste Station ist Schengen (Luxemburg), wo das Denkmal am 18. Juni enthüllt wird und ein Jahr lang zu sehen sein wird. Gleichzeitig startet ein Künstlerwettbewerb zum Thema Solidarität. Das Siegerwerk soll im Folgejahr in Salzburg gezeigt werden.