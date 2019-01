Was passt besser in die Faschingszeit als Rossinis Buffo-Opern? Das selten gespielte Werk "La gazzetta" strapaziert am Salzburger Landestheater die Lachmuskeln.

Eigentlich schweben sie im siebten Himmel. Der vierschrötige Gastwirt Filippo und seine Flamme Lisetta haben die Mühen der Kontaktaufnahme hinter sich gelassen und frönen der Fleischeslust. Don Pomponio indes hat mit seiner Tochter Größeres vor. Also schaltet der pompöse Patriarch ein Zeitungsinserat und preist Lisetta der Männerwelt an.