Land investierte 1,2 Millionen Euro in Sanierung von Kulturgütern

Zuletzt wurde die Fuscher Bergführerfahne restauriert. Das historische Stück soll nun ausgestellt werden.

Die Fuscher Bergführerfahne ist 110 Jahre alt. Es ist somit die älteste Bergführerfahne im Bundesland und die zweitälteste in Österreich. Das historische Stück wurde nun mit Fördermitteln des Landes restauriert. Die Instandsetzung ist eines von 147 Projekten des Landes zur Erhaltung des kulturellen Erbes, die im Jahr 2019 umgesetzt wurden. Im Vorjahr wurden dafür rund 1,2 Millionen Euro ausgegeben.



Betrachtet man das Investitionsvolumen, das durch diese Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen ausgelöst wird, so belief sich dieses 2019 auf rund 18,4 Millionen Euro, sagt Kulturreferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne). "Damit helfen wir mit, Bauten, Kleindenkmäler und andere Objekte zu erhalten. Diese sind ein wichtiger Teil des Kulturlandes Salzburgs und tragen viel zur Unverwechselbarkeit und Identität des Landes bei."

Originalfahne wird Ausstellungsstück

Die Fuscher Bergführerfahne wurde am 20. Mai 1907 geweiht. Auf der Vorderseite sind unter anderem ein Edelweiß und zwei gekreuzte Eispickel zu sehen, auf der Rückseite der Schutzpatron der Bergsteiger und die Inschrift "Hl. Josef beschütze uns!". Sie wird nun in in den Ausstellungsräumen der Großglockner Hochalpenstraße auf dem Piffkar einen geeigneten Platz finden. Der Bergführerverein erhält ein Duplikat der historischen Fahne für seine künftigen Ausrückungen.

Fast 1000 Projekte wurden seit 2013 finanziert

Das Förderprogramm zur Erhaltung des kulturellen Erbes gibt es seit 2013. Fast 1000 Projekte hat das Land seither mit 9,1 Millionen Euro gefördert. "Damit wollen wir engagierte Privatpersonen bei der Restaurierung ihrer historischen Bauten unterstützen. Diese werden durch professionelle Sanierung, in Partnerschaft mit den Besitzerinnen und Besitzern, für die nächsten Generationen erhalten", sagt Schellhorn.

Lungau im Jahr 2019 an der Spitze

Mit einer Fördersumme von 320.000 Euro für 47 Projekte wurde 2019 im Lungau am meisten investiert. Die Außensanierung der Pfarrkirche und die Renovierung des Scharfetterhauses in St. Michael sowie die Eindeckung des Karnerguts in Lessach stellten dabei die größten Vorhaben dar. Dahinter folgen der Pinzgau und der Flachgau mit je rund 145.000 Euro und 28 bzw. 14 unterstützten Projekten. Dazu zählen beispielsweise die Ölbergkapelle in St. Martin bei Lofer, die Fassade des Leoganger Kirchenwirts, der Vogtturm in Zell am See sowie das Stiftsgebäude in Seekirchen am Wallersee und die St. Georgener Pfarrkirche. Im Pongau wurden 14 Sanierungen mit etwas mehr als 110.000 Euro gefördert, und im Tennengau waren es 45.000 Euro für neun Projekte. Die Landeshauptstadt bekam im Jahr 2019 eine Pauschalsumme von 400.000 Euro an ihren Altstadterhaltungsfonds überwiesen.

Quelle: SN