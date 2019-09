Im Traklhaus ist zu sehen, was in den letzten drei Jahren gesammelt worden ist.

Was Salzburger Künstler in jüngster Zeit geleistet haben und was davon das Land Salzburg erworben hat, macht die Galerie Kunst im Traklhaus sichtbar: Anhand von 59 Bildern, Skulpturen und Objekten von 50 Künstlerinnen und Künstlern werden die Kunstankäufe der vorigen ...