Landestheater: Auf dieser Salzburger Großbaustelle geht es um kunstvolle Details

Noch herrscht Großbaustelle im Salzburger Landestheater: Während ein ganzes Team an Kirchenmalern und Restauratoren an der Decke des Zuschauerraumes beschäftigt ist, gehen auch die Arbeiten in den Zuschauerreihen - unter anderem werden alle 700 Sitze erneuert - und hinter der Bühne voran. Dort wird die zuletzt museumsreife Bühnentechnik auf den neuesten Stand gebracht. Bei den Kosten (13,6 Millionen Euro) liege man ebenso im Plan wie beim Fortschritt der Baustelle, erklärte der Kaufmännische Direktor Bernhard Utz am Mittwoch bei einem Lokalaugenschein mit Intendant Carl Philip von Maldeghem und dem für Kultur zuständigen Landeshauptmann-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne): Am 12. November soll das dann runderneuerte Theater mit einer Eröffnungsgala wieder in Betrieb gehen. Der Vertrag von Maldeghem sei im Juni um weitere fünf Jahre bis 2029 verlängert worden, teilte Schellhorn mit. Der bisher "sehr erfolgreiche" Weg der Ära Maldeghem solle fortgesetzt werden, betonte Schellhorn.