Landestheater-Intendant Maldeghem bleibt doch in Salzburg

Carl Philip von Maldeghem bleibt doch Intendant des Salzburger Landestheaters. Dies besprach er am Freitagnachmittag mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), Kultur-Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) und Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).

In der Vorwoche war bekannt geworden, dass Maldeghem eigentlich ans Schauspielhaus Köln wechselt. Dies hatten die dortige Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach sogar in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Am Freitag stellte Maldeghem aber seine Weichen zurück nach Salzburg.

Zur Premiere von Maldeghems Inszenierung "Geschichten aus dem Wienerwald", die am Samstag im Salzburger Landestheater stattfindet, haben sich bereits Journalisten von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Kölnischer Rundschau" akkreditiert.

"Ich bin sehr erfreut, dass es sich Carl Philip von Maldeghem noch einmal überlegt hat", sagte Wilfried Haslauer in einer ersten Reaktion. "Unter seiner Führung hat sich das Landestheater hervorragend entwickelt - wir sind stolz auf dieses Haus. Es ist ein integraler Bestandteil unserer kulturellen Identität und es ist ein gutes Gefühl, dieses Theater in guten Händen zu wissen."

Warum die Kehrtwendung? "Ausschlaggebend war, dass bei allem Reiz für eine neue Aufgabe an einem renommierten Theater in Deutschland die Möglichkeiten in Salzburg in einem großartigen Haus mit seinen vielfältigen Sparten und Facetten, mit einem herausragenden Ensemble und einem hoch motivierten Team einfach überwiegen", erläuterte Maldeghem. Ein wesentlicher Faktor in Salzburg sei auch, "dass die Politik in Stadt und Land voll hinter dem Haus steht - man ist sich des Stellenwertes des Schauspiels im Besonderen, aber auch der Bedeutung der Kultur insgesamt in einem Maße bewusst, wie dies kaum sonst wo der Fall ist. Spannende Projekte, die zum regulären Programm hinzukommen, wie etwa jüngst die Befassung mit dem Thema Stille Nacht, tragen ebenfalls zu diesem positiven Umfeld bei, das mich zum Bleiben bewogen hat."

"Aus meiner Sicht hat Carl Philip von Maldeghem hier sehr erfolgreich gearbeitet. Ich schätze die Zusammenarbeit mit dem Salzburger Landestheater unter seiner Führung und freue mich sehr, dass er die Absicht hat, sich nun auch für die nächsten Jahre an das Haus zu binden und weiterhin mit voller Kraft hier in Salzburg einzubringen", sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn laut Landespressedienst.

Der in der Stadt für Kultur zuständige Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger (SPÖ) sei von Bürgermeister Harald Preuner über Neuerung informiert worden und habe sich "hoch erfreut" gezeigt, dass Maldeghem in Salzburg bleiben werde.