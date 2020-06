Landestheater startet mit zwei Vorstellungen

"All You Need Is…?" fragt Sophie Mefan nach der Zwangspause.

Das Stück trägt zwar ein Fragezeichen im Titel, aber dass der Abend stattfinden kann, steht mittlerweile außer Zweifel: Nach drei Monaten Zwangspause wegen der Corona-Pandemie wird im Salzburger Landestheater am Wochenende erstmals wieder vor Publikum gespielt - mit allen notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und Sitz-Plänen. "All You Need Is …?" heißt der Soloabend, den Sophie Mefan in den Kammerspielen gestaltet. Inspiriert von dem Bestseller "Humans in New York" wolle die Musical-Darstellerin eine "musikalische Liebeserklärung an das Leben in all seiner Diversität" auf die Bühne bringen, heißt es in der Ankündigung.

An zwei Abenden Freitag, 12. 6. und Sonntag, 14. 6., 19.30 Uhr) sind Voraufführungen angesetzt, die eigentliche Premiere findet im August statt.

Quelle: SN