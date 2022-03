Landestheater verlegt sich ins Zirkuszelt

Auf dem Messegelände werden in einem originalen Zelt des Circus Roncalli in Mai und Juni Oper, Schauspiel und Musical gespielt.

Das Salzburger Messegelände wird in einem originalen Zirkuszelt zum Ausweichplatz für das Landestheater. Gegenüber der Salzburgarena werde ein ehemaliges Zelt des Circus Roncalli aufgebaut, um während der Schließzeit des Theaters am Makartplatz dort weiterhin Theater zu spielen. Dies kündigten die beiden Direktoren Carl Philip von Maldeghem und Bernhard Utz am Mittwoch an. Der Schauspielbetrieb wandert deshalb in Mai und Juni ins Zelt, weil das Theater grundlegend saniert und renoviert wird.

Bisherige Pläne, das Theaterzelt im Volksgarten aufzustellen, sind geplatzt. Dafür hat der Standort auf der sogenannten Zirkuswiese auf dem Messegelände zwei Vorteile: Auf der 8000 Quadratmeter großen Fläche ist reichlich Platz für das angemietete Zirkuszelt mit 36 Metern Durchmesser, das bis zu 990 Besuchende aufnehmen kann. Zudem sei das Messegelände gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, zudem gebe es viele Parkplätze, heißt es in der Presseaussendung von Mittwochvormittag.

Für die zwei Monate im Zelt wird ein zirkustaugliches Repertoire aus allen Sparten des Landestheaters vorbereitet. Das Theater im Zelt wird bis 22. Juni dauern.

Seit Mitte Dezember probten und trainierten die Darsteller des Landestheaters mit den Profis des CircusTrainingsCentrums Salzburg, um für Auftritte auf dem Wheel of Steel, mit Akrobatik, Jonglage und anderen zirkustypischen Geräten wie Ring, Trapez, Seil und Tuch bereit zu sein, heißt es in der Mitteilung. Erforderlich wird dies bereits für die erste Premiere am 7. Mai: Ödön von Horváths Theaterstück "Kasimir und Karoline", das am Münchner Oktoberfest spielt, wird im Zelt eine besondere Jahrmarktatmosphäre bekommen.

Dem folgt ab 13. Mai das Musical "Cabaret". Diese bereits im Haus aufgeführte Inszenierung von Andreas Gergen wird für das Zirkuszelt adaptiert. Auch eine Neuinszenierung der Oper "Carmen" von Georges Bizet ab 20. Mai wird im Milieu des Zirkus seinen Ausgang nehmen. Für Kinder und Jugendliche wird ab 12. Juni "Peter Pan" von George Stiles aufgeführt.

"Wir freuen uns darauf, eine spannende Spielstätte neu zu entdecken, und laden das Publikum herzlich zu diesem einmaligen, ungewöhnlichen Ausflug ein", teilt Intendant Carl Philip von Maldeghem mit.