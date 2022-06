Landestheater: Vertrag des Intendanten wird verlängert

Carl Philip Maldeghem wird weitere fünf Jahre das Salzburger Landestheater leiten.

Der Vertrag des Intendanten des Salzburger Landestheater, Carl Philip Maldeghem, ist um weitere fünf Jahre - also bis 2029 - verlängert worden. Dies hat der Theaterausschuss am Dienstag beschlossen. Damit solle "der erfolgreiche Weg der letzten Jahre" fortgesetzt werden, teilte der für Kultur zuständige stellvertretende Landeshauptmann Heinrich Schellhorn (Grüne) mit. "Ich freue mich, dass es dem Landestheater gelungen ist, das Publikum nach pandemiebedingten Pausen so rasch wieder zurückzuholen und für das neue Spielprogramm zu begeistern. Die Sanierung wird das Landestheater als Publikumsmagnet weiter stärken."

Carl Philip Maldeghem leitet seit Herbst 2009 das Salzburger Landestheater. Laut Pressemitteilung des Salzburger Landestheaters bekannte er anlässlich der Vertragsverlängerung: "Gerade in einer Gesellschaft, die in den Herausforderungen der Pandemie gefährliche Polarisierungen erfahren hat, ist Theater als Instrument der ästhetischen und kulturellen Bildung sowie als Ort, der Menschen im gemeinsamen Erleben und real miteinander verbindet, wichtiger denn je."

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) gratulierte dem bleibenden Intendanten: Dieser habe "das Salzburger Landestheater künstlerisch und wirtschaftlich äußerst erfolgreich durch die herausfordernden letzten Monate geleitet", heißt es in der Pressemitteilung. "Für den Kulturstandort Salzburg ist es eine Freude, dass Intendant Carl Philip von Maldeghem weiter das Landestheater erfolgreich in die Zukunft führt und weiterentwickelt."