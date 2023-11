Lebensfreude pur im Samerstall

Unter dem Motto "Tennengau meets Pinzgau" gastierte die Meissnitzer-Band mit Emmi Klinger und Mathias Köttner beim Kulturverein Niedernsill. Und es rockte ganz gewaltig im vollbesetzten Saal.

Die Vorfreude auf den Abend war spürbar - und die zahlreichen Besucher wurden nicht enttäuscht: Christiane Meissnitzer zündete mit ihrer Band und ihrer ansteckenden Lebensfreude ein musikalisches Feuerwerk, dessen Funken sofort auf das Publikum übersprangen. "Eine gute Energie" sei hier im Samerstall, bescheinigte die versierte Künstlerin, die schon seit 1996 mit ihrer Musik auf Tour ist, den großen und kleinen Zuhörern (unter denen auch - "erstmals", wie sie erzählt - ihr siebenjähriger Sohn Johannes war).

Die Cousine der Ski-Rennläuferin Alexandra Meissnitzer und ihr Mann Johann Gsenger waren mit der "Meisi Musi" ursprünglich als familiäre Unterstützung im Ski-Weltcup unterwegs, um im Zielraum und bei den Fans für Stimmung zu sorgen. In den 2000er-Jahren kam die Umbenennung zu "Meissnitzer Band", mit Eigenkompositionen und einem wachsenden musikalischer Ehrgeiz, der Verpflichtung von anderen Musikern und der Entwicklung eines unverkennbaren, erfrischend authentischen Stils.

Mittlerweile steht die Meissnitzer-Band nicht nur für besinnliche, freche und rockige Lieder im "Soizbuaga" Dialekt und einer gekonnten Melange von Reggae, Volksmusik und coolen Beats, sondern auch für hohe musikalische Qualität und professionelle Arrangements. Kein Wunder, dass sich Emmi Klinger und Christiane Meissnitzer beim Kennenlernen anlässlich der "Licht ins Dunkel-Gala" 2019 auf Anhieb verstanden. Ihr gemeinsamer Auftritt in Niedernsill war nun schon der dritte, ein Ende der gemeinsamen musikalischen Reise ist noch nicht abzusehen.

Auf Anhieb verstanden haben sich auch Emmi Klinger und Gitarrist Mathias Köttner, was man hören und auch spüren konnte. Die virtuosen Klänge, die Emmi ihrer Zugin quer durch die Genres entlockte, fanden ihren perfekten Gegenpart in Mathias Köttners ebenso virtuoser wie inspirierter Begleitung und im Wechselspiel mit ihm. Hoffentlich hört man die beiden bald wieder - am besten mit Christiane und ihrer Vollblut-Band. Kostprobe gefällig? Einfach reinhören ins Video!