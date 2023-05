Lebenssaft und Katastrophe: Was das Wetter mit uns macht

Lebensquell und Katastrophenmacher: Wie Wasser uns bewegt, zeigt eine lebendige Ausstellung im Monatsschlössl.

Durch ein Fenster kann man vom Monatsschlössl hinunterschauen auf die Hellbrunner Wasserspiele. Seit 400 Jahren lassen sich dort Menschen vom Plätschern erfrischen. Dass Erzbischof Markus Sittikus von Hohenems den Auftrag für den Bau dieses Wasservergnügen geben konnte, liegt am Wasserreichtum der Gegend. Ein Genussraum - und so heißt auch der Raum in der Ausstellung "Wasser - genießen, nutzen fürchten", von dem man auf den Hellbrunner Schlosspark und weit ins wasserreiche Land schauen kann. Der Raum ist dem Erholungswert des Wassers gewidmet. Einer Erholung, die man an 59 öffentlichen Badestellen an den 608 Seen im Bundesland erleben kann. Dazu Wasserfälle und Flüsse und Bäche, die die Menschen anziehen. Aber das Wasser kann halt auch über die Ufer schwappen, als zerstörende Kraft. "In einer Gegend, in der Wasser so selbstverständlich ist, wie in und um Salzburg, lohnt sich ein genauer Blick", sagt Anna Engl. In vier Kapitel lässt sie im Monatsschlössl "Wasser" aus allen Richtungen rinnen.

Es ist die erste Ausstellung, die Anna Engl zusammengestellt hat. Sie leitet seit eineinhalb Jahren die Volkskunde-Sammlung des Salzburg Museums und dazu seit Jahresbeginn das Monatsschlössl. Die Ausstellungspremiere gelingt prächtig, weil sie die Selbstverständlichkeit, aber eben auch Sorglosigkeit, mit der wir Wasser erleben und mit ihm umgehen hinterfragt.

Wie Wasser, wenn es fehlt oder viel ist, ist auch auf Gemälden, Votivbildern und Objekten aus der Museum-Sammlung zu sehen. Neben spektakulären Naturmalereien sind dort auch Amulette zu sehen, auf denen schwimmende Kühe von früheren Katastrophen erzählen, oder eine Ähre, die von einem Bauern aufbewahrt wurde. Sie stand nach einem Sturm als einzige noch auf dem Feld. Es wird davon erzählt, wie es ist, wenn es "wie eine Bugwelle über die Gartenmauer kommt", wie sich in einem Video die Halleinerin Sigrid Ortner an das verheerende Hochwasser von 2021 erinnert. "Wir brauchen Wasser und es ist auch bedrohlich", sagt Engl. Und weil das lebenspendende Nass auch vom Himmel kommt, bekommt der sprichwörtliche Salzburger Regen einen eigenen Raum. Dort geht es dann ums Wetter - um historische Messmethoden, ebenso wie um einen zeitgenössischen, fachlichen Expertenblick von Meteorologe Bernhard Niedermoser auf die Auswirkungen des Klimawandels. Und man erfährt an vielen Stellen feine Details. So gab es vor 120 Jahren in Salzburg noch zehn Schirmmacher, heute ist es nur noch einer. Die Extremwetterlagen hingegen werden mehr.

Das Naturthema wurde auch gewählt, um 2024 bei Jubliäen anderer Salzburger Museen mit deren Themen in Verbindung zu treten: das Haus der Natur wird - wie das Volkskundemuseum selbst - 100 Jahre alt, das Freilichtmuseum in Großgmain wird seinen 40er feiern. "Wasser bietet da viele Gelegenheiten für Anknüpfungspunkte", sagt Engl.

Mit einer mit einer simplen Frage macht die Ausstellung gleich zu Beginn klar, wie sehr wir mit Wasser verknüpft sind: "Wo bist du mit Wasser heute in Berührung gekommen?", steht da. Man denkt ans Tee kochen, ans Zähne putzen oder die Wasserlachen in der Hellbrunner Allee. Dass für das Paar Turnschuhe, dass man trägt, in der Produktion rund 8000 Liter Wasser verbraucht werden, denkt man nicht. Aber man erfährt es in einer erfrischend feinsinnigen Ausstellung, die den beschränkten Raum im Monatsschlössl lebensnahe bespielt, um dem Thema aus regionaler Sicht viele allgemeingültige Facetten zu geben.



Ausstellung: "Wasser, genießen - nutzen - fürchten", Monatsschlössl Hellbrunn, ab 5. Mai.