Die Familiensaga hinter der Finanzkrise

Drei Schauspieler stemmen am Landestheater das Bühnenstück "Lehman Brothers".

Wer das Wort Leh-man Brothers hört, fühlt sich unweigerlich an das Jahr 2008 erinnert. Die Investmentbank mit 25.000 Mitarbeitern musste Insolvenz beantragen, eine globale Finanzkrise nahm ihren Lauf.

Die Familiengeschichte der drei Lehmann-Brüder, die aus Bayern in die USA auswanderten und aus einem kleinen Stoffgeschäft in Alabama ein riesiges Finanzimperium an der Wall Street schufen, kennt hingegen kaum jemand. Der italienische Autor Stefano Massini recherchierte drei Jahre lang und bündelte das Material zu einem Bühnenstück von gigantischen Ausmaßen: ...