Leihgabe einer Skilegende bereichert Exner-Ausstellung in Radstadt

Im Museum Schloss Lerchen in Radstadt läuft eine Sonderausstellung mit Werken des Wagrainer Künstlers Erwin Exner. Annemarie Moser-Pröll hat dem Kustos dafür ein besonderes Bild geliehen

Mit einer Sonderausstellung über das Schaffen von Erwin Exner setzt der Kustos des Museums Schloss Lerchen, Rudi Herrmann, dem Wagrainer Künstler aktuell ein Andenken. Der 1915 geborene Exner war zeitlebens als vielseitiger Maler und Anpacker im Pongau aktiv. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem er in der Wehrmacht kämpfte, zog es den gebürtigen Wiener nach Wagrain. In der Gemeinde setzte er sich tatkräftig für Kultur und Leben im Ort ein: Er gründete etwa eine Singgruppe und einen Heimatmuseumsverein, den Vorgänger des heutigen Kulturvereins. Außerdem war er als Obmann des Fremdenverkehrsvereins tätig. Künstlerisch hat sich Exner, der im Jahr 1995 gestorben ist, in der Region auf vielen Hausfassaden verewigt. So ist etwa das großflächige Sgraffito - eine Fassadendekoration aus verschiedenfarbigen Putzschichten - am Stegerbräu im Radstädter Zentrum ein Werk von Exner. Auch an der Fassade des Gymnasiums in St. Johann hat er sich ausgetobt.

Geschenk nach sechstem Gesamtweltcupsieg

"Seine größte Leidenschaft waren aber kleine Formate", schildert Rudi Herrmann bei einer Führung durch die Sonderausstellung im Schloss Lerchen. Neben Postkartenmotiven, die Exner auf Reisen angefertigt hat, findet man in den Räumlichkeiten des Museums auch größere Malereien. Besonders stolz ist der Kustos auf eine große Malerei eines Blumenbouquets. "Die Gemeinde Kleinarl hat dieses Werk bei Exner in Auftrag gegeben, um Annemarie Moser-Pröll nach ihrem sechsten Gesamtweltcupsieg im Jahr 1979 damit zu beschenken", schildert Herrmann. Das Foto der Übergabe habe er bei seinen Exner-Recherchen im Archiv des Wagrainer Kulturvereines entdeckt. "Dann konnten wir den Kontakt zu Annemarie Moser-Pröll herstellen und sie hat es uns dankenswerterweise für die Sonderausstellung geliehen", freut sich der Kustos.

Noch bis Ende September kann die Sonderausstellung mitsamt der Leihgabe der Kleinarler Skilegende im Schloss Lerchen in Radstadt besucht werden. Geöffnet ist das Museum von Mittwoch bis Freitag, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr sowie von 14.30 bis 17 Uhr.